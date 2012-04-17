Янукович подписал изменения в госбюджет-2012

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, данным законом предусмотрены дополнительные расходы общего фонда госбюджета Украины на реализацию социальных инициатив главы государства, что «сделает возможным осуществление мероприятий по преодолению бедности и решению других острых проблем».

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет на текущий год для реализации социальных инициатив Президента.

Законом предусматривается увеличить доходы госбюджета на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, в частности, доходы общего фонда увеличить на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Кроме того, предусмотрено увеличить финансирование Министерства социальной политики в 2012 году на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основная часть средств (6,96 млрд грн) будет направлена в бюджет Пенсионного фонда, в частности: дотации на выплаты пенсий, надбавок и повышений по разным пенсионным программам будут увеличены на 1,341 млрд грн - до 49,17 млрд грн; расходы на покрытие дефицита бюджета ПФ увеличатся на 5,619 млрд грн - до 15,324 млрд грн.

Законом предусмотрено увеличение расходов на аппарат министерства на 211,5 млн. грн. - до 4,339 млрд грн, в частности: на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований затраты увеличиваются на 150,7 млн. грн - до 760,704 млн грн, остальные средства (60,8 млн. грн) планируется направить на реабилитацию детей с ДЦП. Расходы Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов увеличатся на 50,1 млн. грн (до 195,974 млн грн), в частности: расходы на обеспечение жильем воинов-интернационалистов планируется увеличить на 40,1 млн. грн (до 91 млн грн), на строительство (приобретение) жилья для инвалидов по зрению и слуху - на 10 млн. грн (до 15 млн грн).

Кроме того, планируется увеличить финансирование Фонда соцзащиты инвалидов на 97,4 млн. грн - до 1,027 млрд грн. Дополнительные средства предусматривается направить на социальную, трудовую и профессиональную реабилитацию инвалидов.

На 37,79 млн. грн (до 381,806 млн грн) планируется увеличить субвенцию из госбюджета на выплату госпомощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежное обеспечение родителям-воспитателям и приемным родителям.

Кроме того, изменениями в госбюджет будет направлено Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 4,575 млрд грн на субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение задолженности разницы в тарифах на тепловую энергию, централизованное водоснабжение и водоотвод для населения. В целом законом увеличено финансирование программ Минрегиона на этот год в 13,9 раз - до 4,945 млрд грн.

В частности, на обеспечение жильем инвалидов войны планируется направить 71,7 млн. грн, на капремонт общежитий, которые передаются из государственной собственности в собственность территориальных общин - 60 млн. грн.

Также планируется выделить Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 1 млрд грн на снижение стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Изменениями также предусмотрено увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет 2012 года на 7,7% или на 21,968 млрд грн - до 308 млрд грн.

Плановые показатели относительно поступления НДС из ввезенных в Украину товаров планируется увеличить на 14 млрд грн, или на 14% - до 115,995 млрд грн.

Сумму поступлений от административных собраний и платежей, доходов от некоммерческой хозяйственной деятельности правительство предлагает увеличить на 2,018 млрд грн - до 6,760 млрд грн.

Статью доходов «Другие поступления» предлагается увеличить на 6 млрд грн - до 8,980 млрд грн.