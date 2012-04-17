Кабмин снизил стоимость ряда услуг МВД и таможни

Кабинет министров Украины снизил стоимость некоторых платных услуг, которые предоставляет Министерство внутренних дел, а также Государственная таможенная служба.

Согласно постановлению №292 от 11 апреля 2012 года, в частности, правительство лишило МВД права устанавливать 25%-ю надбавку к определенным производителями ценам на изготовление продукции, которая реализуется Государственной автомобильной инспекцией.

Кроме того, из перечня платных услуг, которые предоставляет МВД и Государственная миграционная служба исключена 25%-я надбавка от стоимости бланков проездного документа ребенка, свидетельства на постоянное или временное проживание иностранных граждан и паспорта гражданина Украины для выезда за рубеж.