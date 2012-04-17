Для ослабления евро на этой неделе нет существенных предпосылок - эксперт

Основными событиями текущей недели (16-20 апреля), способными оказать существенное влияние на перспективы американской валюты, станут данные по розничным продажам США (16 апреля), отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине. Согласно их прогнозу, несмотря на то, что влияние самого отчета на валютный рынок в последнее время носит ограниченный характер, он может существенно повлиять на настроения инвесторов на фондовых биржах, что в итоге скажется на позициях доллара.

По мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, для ослабления евро в данный момент нет существенных фундаментальных предпосылок, но укрепление доллара может сказаться на динамике EUR/USD. В случае пробития отметки 1,3030-1,2970 целью движения пары могут стать годовые минимумы в области 1,2965. Во вторник, 17 апреля, центр экономических исследований ZEW опубликует очередной отчет по индексам делового оптимизма в Германии. Валютный рынок традиционно сильно реагирует на данный отчет, и может оказать значительное влияние на перспективы EUR/USD в апреле.

Пара GBP/USD продолжит коррелировать с европейской валютой, но стерлинг в последнее время чувствует себя более уверенно, после того как данные по индексам делового оптимизма от Markit, опубликованные в первую неделю апреля, несколько улучшили перспективы британской экономики. Участники торгов с особым вниманием отнесутся к публикации протоколов последнего заседания Банка Англии 18 апреля. Тем не менее, каких-либо сюрпризов здесь не ожидается и реакция, скорее всего, будет носить вялый характер. Динамика пары GBP/USD также во многом будет определяться поведением доллара, а в случае его ослабления вероятно тестирование сопротивления 1,6035. С другой стороны, если евро продолжит пребывать под давлением, возможно движение к отметке 1,5770.

Японская иена продолжает усиливать свои позиции против американской валюты. Целью текущего движения выступает отметка в области 80,00, которая может стать серьезным уровнем сопротивления.