Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0200-8,0240 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0200/8,0240 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2708/0,2711, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5305/10,5400. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3135/1,3137 (пятница – 1,3161/1,3163).

В пятницу, 13 апреля, Нацбанк на рынок не выходил.