Уманский: вносить социальные изменения в госбюджет - чистое вредительство

Государственный бюджет Украины в текущем году нуждается в привлечении 198 млрд грн дополнительного ресурса, заявил бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь Уманский в интервью еженедельнику «Деловая столица».

По его словам, в вышеуказанную сумму входят 95 млрд грн, необходимые для обслуживания взятых ранее внешних займов. Кроме того, в текущем году правительство должно будет погасить ОВГЗ на сумму 5,2 млрд грн, а также вернуть местным бюджетам 12,3 млрд грн, которые Госказначейство «изъяло с их счетов» в 2011 году.

Помимо этого, И.Уманский отметил, что сохраняется задолженность по возмещению НДС на уровне 25 млрд грн, а также переплата налога на прибыль - около 20 млрд грн.

«С учетом неподтвержденных доходов (по словам И.Уманского, из-за завышенных прогнозов экономического роста они составляют 40,5 млрд грн) общая потребность в дополнительном ресурсе составляет 198 млрд грн при общем фонде госбюджета 332 млрд грн. В этой ситуации вносить социальные изменения в бюджет - чистое вредительство» - сказал И.Уманский.

При этом он считает, что в текущем году поступления от приватизации не превысят 10 млрд грн. На внешних рынках Украина сможет привлечь не более 12 млрд грн (1,5 млрд долл.), а на внутреннем, судя по опыту прошлых лет, не более 50 млрд грн.

Нехватка ресурсов, по словам И.Уманского, возможно будет компенсирована за счет проведения денежной эмиссии.

«Максимальный объем дополнительной эмиссии, которую сможет проконтролировать Нацбанк в нынешних условиях, - это 20 млрд грн. Чтобы это сделать, рассматривается вариант расформирования части резервов НБУ, собранных, например, под рефинансирование в кризис 2008-2009 гг.», - отметил И.Уманский.

Также он считает, что правительство может повременить с погашением долга перед местными бюджетами, временно сэкономив 12,3 млрд грн, и полностью погасить задолженность по возмещению НДС за счет выпуска облигаций и «закрыть глаза на переплаченный налог на прибыль».

При этом И.Уманский отмечает, что указанные выше возможные источники дополнительных финансовых ресурсов не являются оптимальными и очень вероятно, что такая политика «в конечном счете, приведет к охлаждению экономики, потере рабочих мест, а в среднесрочной перспективе - и экономической независимости».

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Верховная Рада Украины приняла изменения в государственный бюджет на текущий год для реализации социальных инициатив Президента.

Законом предусматривается увеличить доходы госбюджета на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн, в частности, доходы общего фонда увеличить на 28,8 млрд грн - до 316,954 млрд грн.

Расходы госбюджета будут увеличены на такую же сумму - до 391,356 млрд грн, в частности, расходы общего фонда - на 28,8 млрд грн, до 341,551 млрд грн.

Президент подписал изменения в госбюджет на 2012 год.