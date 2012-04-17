Эксперт: спрос на наличную инвалюту в апреле сохранится на уровне марта

Спрос на наличную иностранную валюту в апреле может быть примерно сопоставим с мартовским, говорится в комментарии руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко, переданном агентству УНИАН.

По его словам, стабильность курса доллара США, а также возможность получить большую доходность по гривневым инструментам не будет способствовать значительному росту спроса на иностранную валюту.

Н.Ивченко напомнил, что объем покупки наличной иностранной валюты в Украине в марте увеличился на 21,24% до 1,75 млрд долл., объем продажи – на 12,59% до 1,2 млрд долл.

«Рост данных показателей – характерное явление для марта, когда деловая активность традиционно начинает увеличиваться. В результате, чистое сальдо покупки наличной иностранной валюты в марте составило 544,1 млн долл., что практически на 46% больше, чем в феврале» - говорит эксперт.

Также Н.Ивченко отмечает, что увеличение спроса на наличную валюту привело к тому, что доля наличного рынка в общей структуре валютного рынка в марте выросла с 8% до 8,6%. «Тем не менее, она остается незначительной, что не дает возможности колебаниям спроса на наличном валютном рынке существенно отражаться на безналичном курсе доллара в Украине», – говорит он.

Н.Ивченко также сообщил, что улучшение состояния платежного баланса позволило НБУ в марте купить 152,5 млн долл. Кроме того, Нацбанк продолжил увеличивать объемы покупки евро – 114 млн евро по сравнению с 21 млн евро в феврале.