ГНСУ с мая запустит бесплатный центр сертификации ключей электронной подписи

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) планирует запустить работу центра сертификации ключей электронной подписи с мая 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель ГНСУ Александр Клименко.

«С мая планируется запуск бесплатного центра сертификации ключей, который позволит не тратить свои деньги, даст максимальную возможность привлечь плательщиков к подаче отчетности в электронном виде», - отметил он.

А.Клименко прогнозирует, что, в результате, создание такого центра, работа над которым на сегодня проводится, приведет к уходу с рынка компаний, которые предоставляют электронные ключи. «Зачем предприятию платить какие-то деньги за электронный ключ, если он может получить это бесплатно», - резюмировал А.Клименко.

По его словам, с помощью таких электронных ключей предприниматели должны иметь возможность подавать отчетность не только в органы ГНСУ, но и в другие госорганы, в частности, в Пенсионный фонд.