S&P прогнозирует ухудшение финпоказателей большинства российских регионов

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует ухудшение финансовых показателей большинства российских регионов в ближайшие годы, говорится в отчете агентства.

Речь идет об усредненном финансовом показателе по регионам даже в случае продолжающегося роста налоговых поступлений – на фоне расходных статей бюджетов.

«Даже если цены на нефть будут по-прежнему высокими, а перечисления из федерального бюджета бюджетам региональных и местных органов власти (РМОВ) останутся стабильными, как предусматривает наш базовый сценарий, мы полагаем, что финансовые результаты (регионов) начнут в среднем ухудшаться уже в текущем году, и эта тенденция продолжится в 2013-2014 годах», – говорится в обзоре.

Агентство прогнозирует увеличение разрыва между «бедными» и «богатыми» регионами: последние могут с легкостью абсорбировать возрастающие расходы, а ситуация в бедных регионах может в таких условиях значительно ухудшаться. Так, Москва, Санкт-Петербург, ХМАО-Югра, ЯНАО и Тюменская область, вероятнее всего, смогут полностью или частично покрывать увеличение дефицита самостоятельно, и в 2012-2013 годах будут демонстрировать текущий профицит выше 10%.

В то же время потребности в дополнительных расходах будут оказывать давление на финансовые показатели Москвы. По прогнозу S&P, уровень текущего профицита городского бюджета в 2012 году снизится, но останется высоким (около 12%)

«Мы считаем, что в условиях слабой системы уравнивания и перераспределения доходов бюджета в России многим более слабым регионам будет сложнее и сложнее сохранить операционные излишки в 2012-2014 годах, особенно в случае даже умеренного ухудшения на сырьевом рынке», – говорится в сообщении.

Эксперты Standard & Poor's считают, что ситуация вынудит власти многих регионов ввести более жесткие ограничения расходов в 2013-2014 годах, что заставит федеральное правительство выборочно оказывать помощь таким регионам, передает ПРАЙМ.