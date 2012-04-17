Межбанк: закрытие торгов - 8,0210/8,0235 грн/долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0200/8,0240, к 12:00 сузился спрэд 8,0215/8,0235. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0210/8,0235 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2708/11, к 12:00 цены повысились 0,2711/13. К закрытию цены установились на уровне 0,2710/13. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5740 (-0,1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3090/1,3170. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5305/10,5400, к 12:00 цены ушли вверх 10,5445/10,5515. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,5330/10,5400.