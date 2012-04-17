Каждый третий иностранный инвестор планирует развивать свой бизнес в Украине - ГНСУ

По данным социологического опроса, 31% иностранных инвесторов, работающих в Украине, намерены сделать новые вложения в развитие своего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, таковы результаты исследования инвестиционного климата в Украине были представлены во время совместной пресс-конференции председателя ГНС Украины Александра Клименко и основателя компании "Research & Branding Group" Евгений Копатько.

По сообщению, еще 26% бизнесменов из зарубежья рассматривают возможность инвестирования в нашу страну, но окончательно пока не определились.

Глава налоговой службы признался, что такие результаты опроса были для него сюрпризом. «Инициируя такое первое масштабное исследование, мы не ожидали сразу положительных результатов. Мы и не преследовали такой цели. Для нас главным было узнать объективное состояние отечественного инвестклимата. Мы его получили и теперь сможем планировать свои дальнейшие шаги для повышения привлекательности нашей страны для иностранных инвесторов», - отметил Клименко.

По его словам, в дальнейшем особое внимание будет уделяться ликвидации тех препятствий, которые, по мнению инвесторов, мешают развивать бизнес в Украине. В частности, многие участники исследования заявили о необходимости дальнейшего совершенствования налоговой системы.

«Вместе с тем, по результатам различных опросов, налоговая признана наименее коррумпированным органом. И достигли мы этого за счет минимизации человеческого фактора», - отметил Клименко.

Он добавил, что в дальнейшем ГНСУ будет продолжать сокращение всех формальных процедур, касающихся налогообложения.

«По нашей инициативе, напомню, упрощена процедура принятия отчетности, ликвидировано несколько административных справок, оптимизирован процесс регистрации плательщиков НДС и построена новая система обслуживания малого бизнеса. Уверяю, что на этом мы не остановимся», - пообещал Клименко.

Руководитель ГНСУ уверен, что все новации налоговой будут способствовать повышению индекса инвестиционной активности в Украине, который отразится в результатах последующего исследования.