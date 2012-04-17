Кабмин инициирует инвентаризацию вкладов советского Сбербанка

Кабинет министров Украины инициирует на законодательном уровне инвентаризацию вкладов Сбербанка СССР.

Текст соответствующего законопроекта №10355 от 17 апреля 2012 года «О внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины» (относительно усовершенствования механизма возврата)» размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом предусматривается узаконить возмещение обесцененных сбережений граждан путем внесения данных о них и их вкладах в персонализированную базу данных вкладчиков.

Документ также определяет возможность предоставления гражданам компенсации за обесцененные вклады не только в денежной форме за счет средств госбюджета, но и в других формах согласно законодательству.

Как отмечается в пояснительной записке к данному законопроекту, на 1 января 2012 года в реестр были внесены данные об обесцененных вкладах приблизительно 11,8 млн граждан, общая сумма средств на компенсационных счетах которых составляет 49,8 млрд грн, из которых 6,4 млн лиц получили компенсация в размере до 1000 грн на сумму 5,8 млрд грн. Остальным вкладчикам (5,4 млн лиц) необходимо выплатить компенсацию в расчете 1000 грн на сумму 5,2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в рамках своих социальных инициатив заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.

17 апреля 2012 года Президент Украины подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2012, которым, в частности, предусматривается выделить около 6 млрд грн на расходы по выплате обесцененных вкладов вкладчикам советского Сбербанка.

«Ощадбанк» (г. Киев) установил сроки актуализации данных Реестра вкладчиков Сбербанка СССР в зависимости от их возраста.

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