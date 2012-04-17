МВФ повысил прогноз роста мировой экономики на 2012-2013 гг.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики в 2012 году до 3,5% с 3,3% (январский прогноз), и в 2013 году - до 4,1% с 4,0%. Соответствующие данные содержатся в обновленном докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook).

По оценке МВФ, рост мировой экономики в 2011 году составил 3,9%, в 2010 г. - 5,3%.

МВФ отмечает, что после значительного замедления роста в течение прошлого года, перспективы мировой экономики начинают улучшаться, при этом риски сохраняются.

Основными рисками для мировой экономики, по мнению Фонда, являются обострение долгового кризиса в еврозоне и геополитическая неопределенность, которая может привести к значительному росту цен на нефть.

«Для развитых экономик в среднесрочной перспективе сохраняется много проблем, в то время как ситуация для развивающихся стран складывается гораздо лучше», - отмечается в докладе МВФ.

Рост экономики развитых стран, по прогнозам Фонда, в 2012 году составит 1,4% (против январского прогноза — 1,2%), а в 2013 году ускорится до 2% (1,9%).

Снижение ВВП еврозоны в 2012 году, по оценке МВФ, составит 0,3%, тогда как ранее ожидалось снижение на 0,5%. В 2013 году рост экономики еврозоны составит 0,9%, против ожидавшихся ранее 0,8%.

Согласно новому прогнозу МВФ, в текущем году инфляция в развитых странах может замедлиться до 1,9% с 2,7% в 2011 году. При этом январский прогноз предусматривал, что показатель инфляции в развитых странах в 2012 году будет ниже - 1,6%.

Прогноз инфляции в развивающихся странах на текущий год оставлен без изменения — 6,2%, в 2013 году — 5,6%.

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