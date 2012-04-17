Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) не намерена увеличивать количество плановых проверок во втором квартале 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, об этом заявил председатель ведомства Александр Клименко.

По его словам, во втором квартале, как и в первом, налоговая служба проведет только 2 тыс. плановых проверок, а проверяться будут только предприятия, имеющие определенные налоговые риски. «Проверки назначаются исключительно по итогам аналитической обработки данных компьютерной программы, которая оценивает налоговые риски. Предпринимателей, которые работают прозрачно, мы не проверяем», - отметил А.Клименко.

Он также напомнил, что в течение 2012 года ГНСУ проведет в три раза меньше проверок, чем два года назад - 8 тыс. против 23 тыс. в 2010 году.

По словам налоговика, такое существенное сокращение является шагом навстречу бизнесу и проявлением доверия к добросовестных налогоплательщиков.

«Новые сервисы и методы работы налоговой уже предполагают добровольную и необременительную уплату налогов. Поэтому излишнее вмешательство в работу бизнеса нам не нужно», - отметил А.Клименко.