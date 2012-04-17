МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году с 4,8% до 3%.

Соответствующие данные содержатся в обновленном докладе МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook).

По прогнозам Фонда, рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю).

Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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