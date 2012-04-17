В Украине в январе-марте розничный товарооборот предприятий вырос на 14,2%

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-марте 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,2% по сравнению с январем-мартом 2011 года и составил 160,63 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Ивано-Франковской области — на 17,9% - до 4,51 млрд грн, Донецкой области — на 17,8% - до 16,4 млрд грн, Киевской области – на 17,3% – до 6,14 млрд грн и Запорожской области — на 17,2% - до 7,19 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.