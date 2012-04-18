Баффетт в открытом письме заявил, что у него обнаружен рак

Всемирно известный инвестор Уоррен Баффетт объявил во вторник, 17 апреля, в открытом письме о том, что у него обнаружен рак простаты.

Миллиардер сообщил акционерам возглавляемой им компании Berkshire Hathaway, что состояние его здоровья «даже отдаленно не является опасным для жизни».

По словам миллиардера, которые приводит Associated Press, болезнь была обнаружена у него в ранней стадии. Баффетт заявляет, что он и его врачи договорились о двухмесячном курсе лечения, которое начнется в середине июля.

81-летний инвестор сообщает в письме, что узнал о диагнозе 11 апреля в ходе рутинного теста. «Я чувствую себя превосходно. Я энергичен на все 100%», – подчеркнул Баффет, состояние которого, по данным журнала Forbes, оценивается в 44 млрд долл, благодаря чему он занимает вторую строчку в списке самых богатых американцев и третью позицию во всемирном рейтинге миллиардеров.