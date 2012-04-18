Япония выделяет МВФ 60 млрд долл. во спасение еврозоны

Япония официально объявит о предоставлении Международному валютному фонду 60 миллиардов долларов на встрече министров финансов и глав Центробанков в Вашингтоне в четверг, сообщают японские СМИ.

Как заявил министр финансов Японии Дзюн Адзуми, "укрепление финансовой базы Международного валютного фонда определенно должно способствовать выходу из кризиса европейских стран".

Ожидается, что взнос будет предоставлен не единым платежом, а траншами по запросу Международного банка. По информации японских СМИ, взнос Японии станет самым крупным среди всех стран-членов МВФ, передает РИА "Новости".

Министр финансов Японии Дзюн Адзуми и председатель Банка Японии Масааки Сиракава примут участие в заседании с докладом о процессе восстановления страны после разрушительного землетрясения и цунами 11 марта прошлого года.

Международный валютный фонд 17 апреля понизил свою оценку по увеличению ресурсов и намерен привлечь дополнительные 400 миллиардов долларов вместо запланированных ранее 500 миллиардов долларов.

Ранее МВФ официально подтверждал необходимость увеличивать ресурсы кредитования на 500 миллиардов долларов - до 1 триллиона долларов. При этом сумма в 500 миллиардов долларов уже включала обещания европейских стран предоставить примерно 200 миллиардов долларов для увеличения мощности кредитования фонда.

В декабре прошлого года было принято решение, что страны еврозоны выделят 150 миллиардов евро дополнительных средств МВФ в форме двусторонних кредитов. Еще пять европейских стран - Чехия, Дания, Польша, Швеция и Норвегия - также решили поучаствовать в увеличении ресурсов фонда. Великобритания обещала определиться со взносом в начале 2012 года. При этом на прошедшем 8-9 декабря саммите ЕС европолитики договорились о предоставлении МВФ 200 миллиардов евро дополнительных финансовых ресурсов для борьбы с кризисом суверенных долгов в еврозоне.