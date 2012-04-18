На сегодняшних торгах возможен прорыв EUR/USD уровня 1.3140 - эксперт

На сегодняшних торгах, 18 апреля, возможен прорыв парой EUR/USD уровня 1.3140, GBP/USD – 1.5950, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, у первой пары дальнейшими целями станут 1.32 и 1.3260, а второй – 1.60 и 1.6040.

В паре USD/JPY не ожидается каких-либо резких колебаний, учитывая второстепенную природу публикуемых отчетов. Скорее всего, в течение всей недели торги будут проходить в диапазоне 80.00-81.00.

Основным катализатором движений на валютном рынке в среду, 18 апреля, может стать фунт и британские события. В центре внимания инвесторов будет протокол прошлого заседания MPC и данные по рынку труда. Последние могут преподнести приятные сюрпризы, учитывая довольно неплохие показатели из обрабатывающей промышленности, сферы услуг и строительного сектора. Комитет же, скорее всего, не покажет ничего нового.