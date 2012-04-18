Кабмин доработает механизм выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству доработать механизм выплат вкладчикам Сбербанка СССР компенсаций в размере 1 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Премьер высказал критику в отношении подготовленного механизма в связи с тем, что он не в должной мере облегчает получение вкладчиками компенсации.

«Вчера правительство рассматривало проект постановления о механизме компенсационных выплат. Пришлось его вернуть на доработку, потому что проект не отвечал основному условию – максимально упростить получение компенсации нашими гражданами, и провести выплаты без унизительных очередей», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что механизм выплат необходимо максимально упростить и использовать несколько вариантов получения вкладчиками средств.

«Не устраивает то, что основным способом компенсации были выбраны платежные карты «Сбербанка». Второе условие – чтобы человек мог свободно выбирать, каким образом получить деньги – наличными, на счет или на карточку», - сказал Н.Азаров.

Премьер поручил Министерству финансов совместно с Минсоцполитики по согласованию с Нацбанком в течение недели откорректировать механизм выплаты компенсации по вкладам.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в рамках своих социальных инициатив заявил о необходимости осуществить компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка СССР в сумме 1 тыс. грн тем гражданам, кто еще не получил их, когда подобные выплаты проводило правительство Юлии Тимошенко. По словам Президента, речь идет о 6 млн вкладчиков и об общей сумме в 6 млрд грн. Компенсации должны быть выплачены, начиная с 1 июня и до конца 2012 года.

По оценкам экспертов, общая задолженность по вкладам граждан Украины в Сбербанке СССР оценивается в сумму около 122 млрд грн.

17 апреля 2012 года Президент Украины подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2012, которым, в частности, предусматривается выделить около 6 млрд грн на расходы по выплате обесцененных вкладов вкладчикам советского Сбербанка.

«Ощадбанк» (г. Киев) установил сроки актуализации данных Реестра вкладчиков Сбербанка СССР в зависимости от их возраста.

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