Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев выступает за усиление наказания за коррупционные преступления.

Об этом он пишет в статье «Как избежать круговорота коррупционеров в системе власти», опубликованной сегодня в УНИАН.

По его мнению, «чтобы значительно снизить желание чиновников заниматься коррупцией, необходимо обеспечить выполнение простого принципа: возможные потери должны быть значимее выгод от коррупционных преступлений. Максимально четкое определение всех видов коррупции должно лишить коррупционеров возможности прятаться за размытыми формулировками… Необходимо усилить наказание за коррупционные преступления. Именно такие рекомендации дают Украине европейские эксперты, и это уже предусмотрено антикоррупционной Стратегией. Безусловно, процесс не будет безболезненным, но мы должны максимально ужесточить позицию государства в этом вопросе».

А.Клюев считает жизненно важным ускорение реформы правоохранительных органов – «лишь искоренив коррупцию в их рядах можно ожидать значимых результатов в борьбе с коррупцией во всей власти. С этой целью 6 апреля Президент Украины создал соответствующий Комитет, задача которого – подготовить системные предложения по комплексному реформированию правоохранительной системы страны. Должно быть устранено дублирование полномочий различных органов, оптимизирована их численность, и самое главное – максимально повышена эффективность. Мы должны осуществить точную настройку всех структур, задействованных в борьбе с коррупцией».

«Также необходимо продолжение судебно-правовой реформы - только независимая и эффективная судебная система сможет обеспечить адекватное наказание коррупционерам. Важен принцип: в борьбе с коррупцией не будет исключений. Все должны отвечать перед законом - невзирая на ранги, былые заслуги или партийную принадлежность», - отмечает секретарь СНБОУ.

По его словам, работу государственного аппарата необходимо делать более прозрачной и понятной, предельно лишенной «человеческого фактора» в вопросах регуляции и разрешительной деятельности. Важно ускорить реформу системы административных услуг. К сожалению, за последние 20 лет она превратилась в легализованную модель поборов с бизнеса и простых граждан. Чиновники навязывали админуслуги фактически по собственной прихоти. За последние 1,5 года проделана значительная работа – упразднены многие услуги, ликвидированы тысячи посреднических предприятий, создан и дорабатывается открытый реестр админуслуг, который можно найти на сайте Минэкономразвития. Теперь каждый может увидеть весь список как бесплатных, так и платных услуг, а также - их реальную стоимость.

А.Клюев убежден, что «автоматизация системы управления и ее оптимизация позволит минимизировать коррупцию в государственной системе. Максимально упростив процедуры и обеспечив доступность наиболее полной информации о них, мы лишим чиновника многих возможностей для злоупотребления своим положением».

Кроме этого, пишет секретарь СНБОУ, «мы ужесточаем процедуры поступления на государственную службу. Существование созданного Министерством юстиции реестра чиновников, пойманных за руку при коррупционных действиях (в нем уже около полутора тысяч фамилий), позволит избежать круговорота коррупционеров в системе государственной власти, ранее свойственного Украине».

«Важно устранить деформацию общественного сознания, когда честный чиновник воспринимается как явление из ряда вон выходящее. Постепенно, шаг за шагом мы должны лишить коррупцию ореола неизбежности, создать и заставить работать нормальные, некоррупционные схемы взаимодействия граждан с любыми государственными институтами - от системы образования до избирательной системы», - уверен А.Клюев.

*** Полную версию статьи читайте на сайте УНИАН - http://www.unian.net/news/498330-kak-izbejat-krugovorota-korruptsionerov-v-sisteme-vlasti.html