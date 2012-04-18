ГНСУ вводит механизм онлайн-проверки налоговых накладных контрагентов

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) вводит механизм онлайн-проверки налоговых накладных, с помощь которой каждый плательщик сможет проверить, зарегистрировали его контрагенты свои документы в едином реестре налоговых накладных (ЕРНН).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

«Не все субъекты хозяйствования выполняют требования Налогового кодекса и осуществляют регистрацию накладных. Соответственно, их покупатели лишаются права на получение налогового кредита и могут попасть под внеплановую проверку за попытку сформировать фиктивный кредит. Но отныне каждый плательщик сможет самостоятельно следить за добросовестностью своих контрагентов и заранее избегать неприятностей», - пояснили суть нововведения в ГНСУ.

Напомним, Налоговый кодекс требует от предприятий регистрировать налоговые накладные в ЕРНН, и с момента создания реестра 89 тыс. плательщиков внесли в него 12 млн соответствующих документов.