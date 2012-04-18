В марте годовая инфляция в ЕС не изменилась
12:44, 18 апреля 2012Финансы
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Брюссель. В марте 2012 года годовая инфляция (март к марту) в зоне евро не изменилась, по сравнению с февралем, и составила 2,7%, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – также не изменилась, и составила 2,9%.
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
По сравнению с февралем 2012 года, в марте была зарегистрирована инфляция в 1,3% в зоне евро и 1,1% в ЕС-27.
В марте 2012 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Швеции (1,1), Греции (1,4%) и Болгарии (1,7%). Наибольшая годовая инфляция была зафиксирована в Венгрии (5,5%), Эстонии (4,7%) и Чехии (4,2%).
В марте 2011 г. годовая инфляция составляла 2,7% в зоне евро и 3,1% в ЕС-27.
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