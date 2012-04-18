Сумма штрафов за продажу несовершеннолетним алкоголя и табака выросла в 4 раза

Сумма штрафов за продажу несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий в январе-марте 2012 года выросла в 4 раза — до 2 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), по итогам I квартала было также аннулировано 309 лицензий на розничную продажу алкоголя и табака за продажу этих товаров несовершеннолетним, что в 4 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Напомним, что согласно действующему законодательству, продажа алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним наказывается аннулированием лицензий и штрафными санкциями. Размер штрафа, который применяется к предприятию, составляет 6,8 тыс. грн.