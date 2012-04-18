Фонд соцстрахования на случай безработицы сократит свои расходы на 400 млн грн

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы планирует в 2012 году сократить свои расходы, в основном, на содержание дирекции фонда на 400 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил руководитель исполнительной дирекции фонда, директор Государственного центра занятости Петр Петрашко.

«Мы видим возможности сокращения расходов фонда именно, в первую очередь, это средства, которые идут на содержание дирекции фонда», - отметил он.

По словам П.Петрашко, в следующем году расходы фонда могут быть сокращены приблизительно на 700 млн грн. «Я не хотел бы называть более точные цифры, потому что это еще уточняется», - подчеркнул он.

Данные средства могут быть направлены на активные программы стимулирования занятости.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Фонда соцстрахования на случай безработицы за 2011 год, были увеличены расходы на содержание исполнительной дирекции фонда, Института подготовки кадров госслужбы занятости на 16% - до 1,232 млрд грн.

В целом, сумма доходов фонда по итогам прошлого года составила 8,734 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2010 году, расходов - 8,19 млрд грн, на 19,5% больше, чем в 2010 году.