На снижение прогноза МВФ по росту ВВП Украины повлиял скромный рост экономики - эксперт

На снижение прогноза Международного валютного фонда (МВФ) относительно роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2012 году повлияла как оценка ситуации в мировой экономике, так и достаточно скромные показатели роста экономики страны в I квартале.

Такое мнение в комментарии УНИАН, высказал экономист Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр Жолудь.

Он отметил, что, учитывая открытость украинской экономики, и соответственно ее уязвимость для внешних рисков, связанных с возможным снижением спроса на украинский экспорт, оценка ситуации в мировой экономике существенно влияет на формирование прогнозов развития экономики Украины. Помимо этого, на прогноз влияют и регулярные статистические данные относительно динамики экономики, которые по итогам первых трех месяцев 2012 года, к сожалению, достаточно скромные.

«Сегодня должны выйти данные по промпроизводству, но уже можно сказать, что там показатель будет около нуля, а возможно он будет и негативный» - считает А.Жолудь.

Он подчеркнул, что отсутствие роста в промышленности негативно влияет на многие другие отрасли, что в целом сказывается и на динамике ВВП.

«То снижение в промышленности, которые было в прошлом месяце (в феврале зафиксировано замедление роста промпроизводства до 1,6% (февраль к февралю 2011 года) против 2% в январе - УНИАН), оно повлияло на то, что грузооборот в марте упал достаточно серьезно. Слабый рост в промышленности или даже падение в промышленности, которое возможно в отдельные месяцы текущего года, тянет за собой снижение и в транспорте, торговле и соответственно снижение общего ВВП» - говорит А.Жолудь.

Эксперт сообщил, что по прогнозам МЦПИ, рост ВВП Украины в текущем году составит около 3%.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю).

Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.