Чистая прибыль корпорации Intel в первом квартале снизилась на 19%

Чистая прибыль корпорации Intel в 1-м квартале 2012 года по сравнению с 4-м кварталом 2011 года снизилась на 19% и составила 2,7 млрд долл. (по системе GAAP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации Intel.

Выручка за отчетный период по сравнению с 4-м кварталом 2011 года снизилась на 7% и составила 12,9 млрд долл., прибыль на акцию снизилась на 17% и составила 0,53 долл. Операционная прибыль корпорации Intel снизилась за отчетный период на 17% и составила 3,8 млрд долл.

В результате операций корпорация сформировала доход порядка 3 млрд долл. наличными, выплатила дивиденды в размере 1 млрд долл. и потратила 1,5 млрд долл. на выкуп своих акций.

Справка УНИАН. Корпорация Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники, в частности процессоров для компьютеров.

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