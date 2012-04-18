Негативный внешний фон стал причиной снижения прогноза МВФ по росту ВВП Украины – эксперт

Основной причиной снижения прогноза Международного валютного фонда относительно роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году стал негативный внешний макроэкономический фон, сообщил в комментарии агентству УНИАН руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай Ивченко.

«Мы считаем, что основной причиной является негативный внешний макроэкономический фон, который складывается последнее время из-за долговых проблем стран еврозоны» - сказал он.

По словам Н.Ивченко, в данный момент эпицентр кризиса переместился в Испанию, где имеют место проблемы с привлечением ресурсов на покрытие дефицита госбюджета. «Это отражается в росте доходности государственных облигаций Испании. Последние несколько недель макроэкономические данные из США и Китая также не радуют. Экономика азиатских стран стала показывать явные признаки замедления. Это снижает экспортный потенциал Украины» - говорит эксперт.

Кроме того Н.Ивченко отметил, что темпы роста кредитного портфеля в Украине и внутреннего потребления остаются невысокими, что также замедляет рост национальной экономики.

По его мнению, в случае дальнейшего ухудшения ситуации в мировой экономике, особенно на фоне разрастания долговых проблем в Испании МВФ может еще раз снизить прогноз по темпам роста ВВП Украины.

«Тем не менее, мы считаем, что этого все-таки не произойдет. Мы склоняемся к тому, что во второй половине 2012 года, особенно осенью, ситуация в еврозоне начнет улучшаться, а экономика данного региона ускорится. Аналогичное будет происходить и в Украине», - говорит Ивченко - «Власти Греции, Португалии и Испании будут прилагать максимум усилий по выходу стран из кризиса. Вместе с финансовой поддержкой ЕЦБ ситуация, вероятно, постепенно изменится в лучшую сторону».

Эксперт отмечает, что в первом квартале текущего года основные секторы экономики Украины — промышленность, розничная торговля, транспорт, строительство, сельское хозяйство — замедлились на фоне неблагоприятного внешнего фона.

«Тенденция на текущий момент не самая радужная. Ожидается, что экономический рост составит лишь 3,2% против прогнозов в ноябре 2011 года на уровне 4,7%», - сообщил Ивченко.

При этом он считает, что несколько поддержать экономику Украины в текущем году может чемпионат Евро-2012, который, по его оценкам, ускорит экономический рост на 0,5%. «Лишь к концу 2012 когда – осень, зима – экономический рост ускорится на фоне оживления в мировой экономике, роста спроса на украинскую продукцию, увеличения притока валюты в страну и политической стабилизации после парламентских выборов» - прогнозирует Н.Ивченко.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

При этом МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю).

Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.