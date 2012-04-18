Банковская система Украины в первом квартале получила 1,7 млрд грн прибыли

Банковская система Украины по итогам января-марта 2012 года получила прибыль в 1,7 млрд грн против 0,2 млрд грн убытка в январе-марте 2011 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы банков увеличились на 2,7% - до 35,3 млрд грн, расходы — уменьшились на 2,9%, до 33,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.

На 1 февраля 2012 года в Украине насчитывалось 176 банков.

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