Банковская система Украины в первом квартале получила 1,7 млрд грн прибыли
19:03, 18 апреля 2012Финансы
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Банковская система Украины по итогам января-марта 2012 года получила прибыль в 1,7 млрд грн против 0,2 млрд грн убытка в январе-марте 2011 года.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.
Согласно предоставленной информации, доходы банков увеличились на 2,7% - до 35,3 млрд грн, расходы — уменьшились на 2,9%, до 33,5 млрд. грн.
Справка УНИАН. Банковская система Украины по итогам 2011 года, по сравнению с 2010 годом, сократила убыток на 40% - до 7,708 млрд грн.
На 1 февраля 2012 года в Украине насчитывалось 176 банков.
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