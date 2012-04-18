Еврокомиссия определила пути для возобновления роста экономики Греции

Брюссель . Европейская комиссия определила пути для возобновления экономического роста и занятости в Греции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном сегодня в Страсбурге Коммюнике Еврокомиссии для Европейского парламента, Совета ЕС, Европейского центрального банка, Европейского экономического и социального комитета, Комитета регионов и Европейского инвестиционного банка.

В документе Еврокомиссия, в частности, определила три сферы, в которых должны быть осуществлены конкретные действия правительством Греции в течение 2012 года. Среди них - обеспечение контроля за бюджетом и его доходной частью, обеспечение кредитования реальной экономики путем рекапитализации банков и предоставления доступных кредитов малому и среднему бизнесу, изменение бизнес-климата для обеспечения доверия местных и иностранных инвесторов.

В Коммюнике также определяется, каким образом будут использованы фонды ЕС для обеспечения кредитования малого и среднего бизнеса Греции на сумму в 4 млрд евро.

Кроме того, Комиссия предложила осуществить ряд мер по упрощению регуляторной среды, подготовки государственных компаний к приватизации и по модернизации энергетического и транспортного секторов экономики страны.

“Народ Греции не остается в одиночестве в своих усилиях вернуть страну к экономическому росту и росту занятости”, - заявил в связи с этим Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Он напомнил, что ЕС вместе с Международным валютным фондом подготовили вторую программу помощи стране на сумму 380 млрд евро.

“Жертвы Греции будут иметь вознаграждение в ближайшем будущем, если Греция выполнит приоритетные действия на 2012 год, определенные Комиссией сегодня”, - отметил Ж.Баррозу.