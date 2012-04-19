Дефицит торгового баланса Японии достиг рекорда по последние десятилетия - 54 млрд долл.

Дефицит торгового баланса Японии превысил в 2011 финансовом году 54 млрд долларов - рекордно высокий показатель за последние десятилетия.

Как сообщило Министерство финансов страны, объем экспорта Японии в прошлом году составил 65,28 трлн иен /802 млрд долларов США/, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Импорт, в свою очередь, взлетел на 11,6% и достиг 69,69 трлн иен /857 млрд долларов/. Таким образом, дефицит торгового баланса - 4,41 трлн иен /54,2 млрд долларов/.

Основными причинами, помимо последствий мирового финансового кризиса, стали проблемы, связанные с землетрясением и цунами 11 марта 2011 года. Из-за вынужденного отказа от атомных электростанций по всей стране, Японии пришлось значительно увеличить закупки топливного сырья. И в целом, японская экономика сейчас переживает не лучшие времена - национальная валюта продолжает находится на крайне высоком уровне, что негативно сказывается на крупных компаниях и корпорациях, которые ориентируются на экспорт, передает ИТАР-ТАСС.