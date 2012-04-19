На сегодняшних торгах возможно резкое падение пары EUR/USD - эксперт

Внимание инвесторов в четверг, 19 апреля, будет обращено на испанский аукцион по 10-летним облигациям, даже несмотря на то, что глава PIMCO Билл Гросс заявил, что он не доверяет результатам испанских аукционов, поскольку «они являются всего лишь функцией испанских коммерческих банков», отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если показатели доходности вновь вырастут, а покрытие окажется ниже прогнозов, возможно резкое падение пары EUR/USD на фоне недавних позитивных результатов по краткосрочным векселям. Курс пары может снизиться до уровня 1.31 с дальнейшей целью 1.3050.

Позиции GBP/USD более устойчивы, особенно после вчерашних комментариев и официальных данных по рынку труда. Однако отсутствие собственных экономических релизов может сделать пару уязвимой перед рыночными настроениями по евро. Если испанский аукцион разочарует, вероятен откат к 1.5980, однако не более.

В паре USD/JPY свои коррективы могут внести настроения азиатской сессии и данные из США. Скорее всего, пара вновь попытается протестировать сопротивление 81.50. И при удачном стечении обстоятельства возможно дальнейшее движение к 82.00.