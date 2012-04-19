Торги на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0240/8,0280 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2718/22, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5295/10,5370. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3121/23 (среда — 1,3093/95).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.