Кабмин увеличил финансирование некоторых объектов к Евро-2012

Кабинет Министров Украины увеличил финансирование некоторых объектов к чемпионату Европы по футболу Евро-2012, предусмотренное на 2012 год.

Как сообщается на сайте правительства, согласно внесенным 18 апреля изменениям в приложения 1 и 2 Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, в частности, будет увеличен на 417 млн грн объем финансирования за счет государственных средств строительства стадиона во Львове, на 157,45 млн грн будут увеличены расходы на реконструкцию Львовского аэродрома.

Кроме того, на 270 млн грн будет увеличено финансирование реконструкции Донецкого аэропорта.

Также постановление предусматривает реконструкцию только кассового павильона возле НСК «Олимпийский», которая не коснется Спортивной площади перед этим зданием.

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