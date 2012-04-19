Торги на межбанке закрылись котировками 8,0290-8,0340 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0240/8,0280, к 12:00 цены поднялись до 8,0265/8,0295. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений -8,0290/8,0340 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2718/0,2722, к 12:00 цены понизились до 0,2717/0,2721. К закрытию цены выросли до 0,2720/0,2724. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5015 (-0,0795).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3121/,3123, а к 15:00 упали до 1,3076/1,3078.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,5295/10,5370, к 12:00 цены повысились до 10,5370/10,5445. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 10,4975/10,5080.