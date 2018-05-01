Бюджет под выборы: за все рассчитаются будущие поколения

Виктор Янукович

Благодаря подписанному на днях Президентом закону о внесении изменений в госбюджет на 2012 год, отдельные группы населения получат увеличенные выплаты за счет доходов будущих поколений. Еще одним негативным следствием законодательных новшеств станет рост внутренних цен на импортную продукцию.

В преддверии выборов Президент для получения дополнительной электоральной поддержки пошел на достаточно рискованный шаг - выдвинул комплекс социальных инициатив, которые увеличат бюджетные выплаты отдельным категориям граждан. Осознавая ограниченность госресурсов, он отошел от политики тотального увеличения соцгарантий, сконцентрировав внимание на локальных направлениях. Большинство из них, за исключением возобновления выплаты обесцененных вкладов Сбербанка СССР, не вызвали острой критики, потому что рост поддержки касается, прежде всего, граждан, которым действительно она необходима.

В общей сложности на реализацию социальных инициатив гаранта предлагается направить 18,2 млрд грн дополнительных доходов. Еще 6,15 млрд грн адресуются на компенсацию советских вкладов. Часть средств пойдет в помощь местным органам власти в счет погашения долгов за поставляемый газ, а также в поддержку бюджета Киева в рамках подготовки города к Евро-2012.

Таким образом, большая часть денег выделяется на осуществление социальных планов Президента. Собственно, ключевая проблема заключается не столько в самих инициативах, сколько в механизмах их финансирования. Правительство не захотело пойти путем оптимизации расходов, при которой ежегодно «теряются» десятки миллиардов бюджетных средств. Вместо этого, увеличив расходы на 33,346 млрд грн, Кабмин на такую же суму увеличил доходы.

Правительство рассчитало, что главными источниками дополнительного увеличения доходов государственного бюджета станет экономический рост и детенизация (21 млрд грн), индексация платы за административные услуги (1,8 млрд грн) и премии за подписание соглашений о разделе продукции (6 млрд грн). Но рост ВВП в этом году, вряд ли, превысит плановые показатели (по данным Госстата, в Украине спад промпроизводства в марте составил 1,1%, в январе-марте – рост лишь на 0,9%, Кабмин прогнозировал в т.г. рост ВВП на уровне 3,9%, инфляцию - 7,9%), поэтому акцент будет сделан на теневом секторе. За счет него правительство в прошлом году уже добилось мобилизации значительного объема бюджетных поступлений, чему поспособствовали жесткие нормы Налогового кодекса и «активизация» налоговой службы. В этом году повторить опыт не удастся, поскольку схемы ухода от уплаты налогов перекрыты.

Осознавая это, правительство взялось за наведение порядка на таможне, где вне юрисдикции официальных властей крутятся колоссальные финансовые ресурсы. Но кроме борьбы с теневыми схемами, дополнительные деньги Кабмин рассчитывает получить за счет пересмотра подходов к определению таможенной стоимости. Подкорректированная законом о внесении изменений в госбюджет структура налоговых поступлений иллюстрирует, что ключевым источником дополнительных доходов казны станет рост «импортного» НДС. При этом дополнительная сумма, которую должны собрать таможенники, впечатляющая - 14 млрд грн. Такая политика приведет к повышению затрат импортеров, которые они, безусловно, переложат на внутренних потребителей.

Дополнительное давление на рост цен окажет и увеличение плана бюджета по статье «плата за административные услуги». Доход по ней увеличен с 1,2 до 3,1 млрд грн - более чем в 2,5 раза. Как результат - услуги государства подорожают существенно.

В итоге получаем - правительство выбрало далеко не самые экономически обоснованные источники финансирования достаточно приемлемых социальных инициатив. Увеличивать расходы бюджета в условиях охлаждения экономики крайне рискованно. Кабмину придется сильно поднапрячься, чтобы выполнить хотя бы старый план. Дополнительные 33,346 млрд грн в такой ситуации отобразятся в приросте дефицита бюджета и он снова превысит безопасные 3%. На нормализацию ситуации потребуется не один год. Но сейчас власть о перспективах не думает. Главное для нее - выиграть выборы…

Алексей Левицкий (для УНИАН)

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