Кабмин намерен рефинансировать кредит российского ВТБ – источник

Правительство Украины намерено рефинансировать кредит российского «Внешторгбанка» в размере 2 млрд долларов, срок погашения которого заканчивается в июне этого года.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

При этом собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день принципиальная договоренность о рефинансировании достигнута, однако рассматриваются два варианта. Первый заключается в том, что для погашения будет привлечен новый кредит ВТБ на 1 млрд долл., сроком на 5 лет с рыночными процентами, а под второй миллиард будут выпущены ценные бумаги. Второй вариант предполагает выпуск ценных бумаг на всю сумму кредита.

«Может быть привлечен новый кредит на 1 млрд. При этом проценты будут рыночные и на миллиард будут выпущены бумаги. Но возможно, что бумаги будут на всю сумму. Окончательное решение еще не принято», - сказал собеседник агентства.

Справка УНИАН. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых. По условиям его предоставления, кредит может быть продлен трижды на срок 6 месяцев.

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ноябре 2011 года заявлял, что начинается процесс переоформления кредита ВТБ в долгосрочный кредит под облигации украинского правительства.

В декабре 2011 года Украина продлила на шесть месяцев кредитное соглашение с российским «Внешторгбанком» (ВТБ) на сумму 2 млрд долл.

В Плане управления государственным долгом на II квартал 2012 года, обнародованном 11 апреля на сайте Минфина, предусматривается, что в июне т.г. должен быть погашен кредит на 2 млрд долл., привлеченный правительством два года назад от российского «Внешторгбанка» для покрытия дефицита государственного бюджета под 6,7% годовых.

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