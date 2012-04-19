Две трети сотрудников считают ГНСУ наименее коррумпированной структурой - опрос

Две трети (59%) сотрудников Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) считают свое ведомство наименее коррумпированной структурой по сравнению с другими государственными органами.

Таковы результаты анонимного опроса налоговиков, проведенного социологической компанией «Research & Branding Corp», сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Исследование имело целью изучение основных проблем сотрудников и настроений в коллективах налоговых инспекций, отметил председатель налоговой службы Александр Клименко во время встречи с представителями Всемирного банка.

Так, согласно опросу, более половины налоговиков заявили, что довольны своей работой и микроклиматом в коллективе.

Определяя рейтинг трудностей, налоговики заявили, что опасаются потерять рабочее место в связи с реорганизацией ГНСУ (поэтому 25% негативно относятся к организационным изменениям).

Еще 43,3% отметили также ненадлежащее материально-техническое оснащение налогового ведомства.

Вместе с тем, 75% заявили, что начальство ценит их как специалистов и относится с уважением, а 74,8% очень высоко оценили эффективность работы службы внутренней безопасности по предотвращению коррупции в налоговых органах.

В ходе исследования методом анонимного анкетирования были опрошены сотрудники ГНСУ во всех регионах Украины.