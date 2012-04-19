Налоговики Полтавской области увеличили поступления в сводный бюджет на 25%

Налоговики Полтавской области в первом квартале 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличили поступления в сводный бюджет на 25% — до 4,457 млрд грн.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГНС в Полтавской области.

По их данным, в государственный бюджет поступило около 3 млрд 721 млн грн.

По итогам первого квартала текущего года в местные бюджеты Полтавской области органами ГНС мобилизовано более 736 млн грн, что больше прошлогоднего показателя на 146,2 млн грн.

Поступления возросли по всем ведущим платежам, в частности, по налогу на доходы физических лиц - почти на 17%, или на 71 млн грн.