Колобов уверен в выполнении Украиной своих долговых обязательств

Министр финансов Украины Юрий Колобов выразил уверенность, что у Украины не возникнет проблем с выполнением своих долговых обязательств.

Об этом глава Минфина заявил на Украинском инвестиционном саммите в Лондоне в четверг, передает агентство Reuters.

«О вопросе, который всех интересует, о вопросе фондирования наших обязательств в этом году. Как министр финансов я уверенно могу сказать, что у нас по этому поводу опасений нет. Те показатели, которые заложены в бюджете, мы выполняем и выполним без проблем», - сказал Колобов.

По мнению министра, говорить о возможном дефолте Украины нет оснований.

«Дефолта не будет», - добавил министр.

Справка УНИАН. Предусмотренный Государственным бюджетом Украины на 2012 год объем погашения внутреннего долга в текущем году составляет 34,7 млрд грн, внешнего - 30,5 млрд грн. С учетом выплаты процентов и обязательств перед Международным валютным фондом общие выплаты по внешнему долгу составят 5,3 млрд долл.