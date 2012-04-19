Таможенный кодекс после его вступления в силу будет дорабатываться - Акимова

19:17, 19 апреля 2012
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Таможенный кодекс после его вступления в силу будет дорабатываться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова на брифинге в четверг.

«Введение в действие Таможенного кодекса не означает большую точку и невозможность работы над ним дальше», - сказала И.Акимова.

По ее словам, Президент Украины Виктор Янукович, несмотря на то, что все его предложения после вето были учтены в документе, принял решение о подписании Таможенного кодекса с учетом того, что он существенно упрощает таможенные процедуры, а также предусматривает выполнение Украиной ряда международных договоренностей.

По ее словам, этот документ получил позитивные отзывы, как от представителей бизнеса, так и от представителей международного сообщества.

И.Акимова подчеркнула, что в процессе усовершенствования Таможенного кодекса из него будут изъяты те нормы, которых не должно там быть.

Напомним, 19 апреля пресс-служба главы государства сообщила, что Президент Украины Виктор Янукович подписал Таможенный кодекс Украины.

Как сообщал УНИАН 13 марта Верховная Рада приняла доработанный Таможенный кодекс Украины, учтя предложения Президента.

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