Монета достоинством в один цент продана на аукционе в 115 млн раз дороже номинала

Монета достоинством в один цент продана на аукционе в США за 1,15 миллиона долларов, сообщает в пятницу сайт телеканала ABC News со ссылкой на организаторов торгов - аукционный дом Heritage Auctions.

Монета, выпущенная Монетным двором США в 1792 году, является одной из 14 сохранившихся к нашему времени экземпляров. Она изготовлена из меди, а в центре есть небольшое вкрапление серебра. Проданный цент относится к экспериментальной серии - монеты такого образца не были запущены в серийное производство.

По словам представителя аукционного дома Тодда Имхофа (Todd Imhof), серебро появилось на монете не столько из-за эстетических соображений, сколько с целью привести вес платежных средств в соответствии с требованиями Монетного двора США.

Имена прежнего и нового владельцев монеты не сообщаются.

В январе 2012 года другая монетка достоинством в один цент была продана на аукционе в американском штате Флорида за 1,38 миллиона долларов. Цент, датированный 1793 годом, ранее принадлежал банкиру из Балтимора Луису Элиасбергу, который за свою страсть к коллекционированию получил прозвище "король монет". В коллекции Элиасберга имелись образцы всех монет, выпущенным Монетным двором США. Повторить это достижение до сегодняшнего дня не удалось никому, передает РИА "Новости".