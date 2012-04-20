Сегодня пара EUR/USD устремится к отметке 1,32 - эксперт

В последний день недели - пятницу, 20 апреля, валютные торги будут определяться рыночными настроениями и реакцией на экономические показатели: еврозона опубликует данные по деловому климату IFO Германии, учитывая недавний позитив со стороны исследования ZEW, можно ожидать столь же оптимистичной динамики в релизе, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, пара EUR/USD после прорыва 1.3150 устремится к 1.32.

Позиции GBP/USD довольно устойчивы, особенно учитывая оптимистичные прогнозы по розничным продажам. Если потребительский спрос останется на высоких уровнях, вероятно дальнейшее укрепление пары у отметки 1.61.

В паре USD/JPY свои коррективы могут внести рыночные настроения и экономические данные из Японии. Рост третичного индекса активности способен на время поддержать иену, вернув ее к уровню 81.25, однако движение, вряд ли, будет иметь долгосрочную природу.