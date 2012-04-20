Торги на межбанке открылись повышением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,0290/8,0340 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту не изменились – 0,2718/22, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5485/10,5565. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3135/37 (четверг — 1,3121/23).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.