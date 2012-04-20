Предприятиям Прикарпатья «автоматом» вернули почти 71 млн грн НДС

В апреле текущего года 7 предприятиям Ивано-Франковской области на расчетные счета в автоматическом режиме возвращено 70,7 млн грн налога на добавленную стоимость, что составляет 87,6% заявленных сумм к возмещению в марте.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в ГНС в Ивано-Франковской области.

Согласно предоставленной информации, за предыдущие месяцы эта доля составляла не больше 78,9%.

Таким механизмом возмещения НДС в основном воспользовались предприятия, которые производят химическую продукцию и занимаются обработкой кожсырья.

Налоговики заявляют, что возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме имеет преимущества для налогоплательщика, поскольку значительно упрощена процедура и уменьшены сроки возврата средств. Если в условиях обычной процедуры это длится 74 дня и больше, то в автоматическом режиме — до 26 дней.

По их мнению, соблюдение критериев для автоматического возмещения налога на добавленную стоимость позволяет увеличить объем оборотных средств, что улучшает экономическое состояние предприятия, позволяет выплачивать достойную заработную плату своим работникам и способствует улучшению инвестиционного климата.