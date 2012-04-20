Страны БРИКС требуют расширения их полномочий в МВФ

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) готовы участвовать в программе увеличения ресурсов Международного валютного фонда при условии расширения их полномочий в рамках структуры.

Такую позицию государств БРИКС озвучил министр финансов Бразилии Гидо Мантега по итогам консультаций с коллегами, передает Reuters.

«Мы пока не можем назвать конкретную цифру, так как есть определенные предварительные условия, которые должны быть соблюдены», - пояснил он.

Как отмечает РБК, поддержка программы увеличения кредитного потенциала МВФ со стороны России, Китая и Бразилии играет существенную роль в успехе инициативы.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард озвучила потребность фонда в дополнительном финансировании в размере 400 млрд долл. Эти средства необходимы фонду, чтобы успешно справляться с ситуацией в еврозоне, охваченной долговым кризисом, отметила К.Лагард. Накануне стало известно, что страны Европы и Япония готовы предоставить МВФ 320 млрд долл. Оставшиеся 80 млрд долл. структура надеется получить от БРИКС.

Министры финансов и главы Центробанков стран "большой двадцатки" (G20) накануне провели неформальную встречу в преддверии заседания, которое состоится позднее сегодня. На повестке дня - вопрос увеличения ресурсов МВФ.

Как отметил один из представителей делегации БРИКС, группа склоняется к поддержке инициативы, но на определенных условиях, главным из которых является увеличение голосующих прав в МВФ. Кроме того, для участия в программе расширения кредитного потенциала МВФ некоторым странам необходимо получить одобрение парламентов.

К.Лагард отмечала, что вопрос увеличения роли БРИКС в рамках МВФ является приоритетным и что она поднимет эту тему во время встреч с главами государств-членов, входящих в МВФ.

Накануне стало известно, что США отказались предоставить средства, аргументировав это тем, что уже внесли вклад в рамках обеспечения долларовой ликвидностью европейских банков.

Напомним, на минувшей неделе в СМИ появилась информация, что страны G20 могут выделить порядка 400-500 млрд долл., необходимые для борьбы с долговым кризисом еврозоны.

Ранее, в январе 2012 г., МВФ заявил о необходимости привлечения дополнительных ресурсов на сумму 600 млрд евро, чтобы продолжать действовать в качестве кредитора последней инстанции для охваченных долговым кризисом стран.

В апреле 2012 г. К.Лагард объявила, что фонду, вероятно, не понадобится такая крупная сумма, поскольку экономические риски снижаются за счет того, что Европейский центральный банк проводит долгосрочные операции рефинансирования, выдавая банкам льготные кредиты.