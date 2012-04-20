НБУ расходует 8,5 млрд долл. валютных резервов для обеспечения выплат в инвалюте

Национальный банк Украины (НБУ) планирует расходовать 8,473 млрд долл. международных валютных резервов на протяжении последующих 12 месяцев для обеспечения выплат в иностранной валюте.

Об этом говорится в обнародованной на сайте регулятора информации «Заранее установленное краткосрочное чистое расходование активов в иностранной валюте» по состоянию на конец марта 2012 года.

Согласно предоставленной информации, расходование резервов будет осуществляться с целью обеспечения выплат (основная сумма и проценты) сроком: до месяца — в сумме 215,83 млн долл.; от 1 до 3 месяцев — 3,492 млрд долл.; от 3 до 12 месяцев — 4,765 млрд долл.

При этом предусмотренные поступления в международные резервы должны составить 8,44 млн долл.

Таким образом, сальдо чистых расходов международных резервов на протяжении последующих 12 месяцев НБУ планирует на уровне 8,465 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем международных резервов на конец марта т.г., по оперативным данным, составил 31,129 млрд долл. (в эквиваленте).

Валовой внешний долг Украины на 1 января 2012 года составил 126,236 млрд долл., при этом краткосрочный внешний долг страны по остаточному сроку погашения составлял 56,799 млрд долл.