Гостаможслужба предлагает ввести маркировку отдельных групп импортируемых товаров

Государственная таможенная служба Украины предлагает ввести маркировку отдельных групп импортируемых товаров специальными контрольными идентификационными знаками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, Гостаможслужба внесла соответствующие законодательные предложения в Министерство финансов.

Данные предложения направлены на вывод импорта из тени, борьбу с контрабандой и контрафактом, защиту добросовестных импортеров и граждан от некачественных товаров.

«Субъект вместе с оформленной таможенной декларации получит специальные марки со штрих-кодом, содержащие информацию о товаре, импортере, производителе, уплаченных налогах», - объясняет председатель Гостаможслужбы Игорь Калетник.

Таким образом, появится возможность проверить законность ввоза товаров, которые продаются в Украине.

Чтобы убрать с рынка посредников и предотвратить вывод средств в офшоры, таможенники предлагают законодательно закрепить понятие «прямой внешнеэкономический договор», но предусматривается, что метод определения таможенной стоимости по цене контракта будет основным только для товаров, ввозимых по прямым договорам с производителями.

«Отдельные импортеры намеренно скрывают и занижают реальную таможенную стоимость товаров. Тем самым уклоняются от уплаты налогов в полном объеме. И осуществляется это путем заключения фиктивных контрактов с торговыми посредниками. Это и есть так называемые посреднические контракты. Стоимость в таких контрактах занижается, а надлежащая производителю разница оплачивается наличными или через счета взаимосвязанных офшорных фирм», - сказал И.Калетник.

С начала 2012 года доля посреднических контрактов в общем объеме импорта составила 64% по стоимости.

Таможенники ожидают, что в результате принятия данных инициатив увеличится количество субъектов, оформляющих импорт по прямым контрактам.

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