Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) открыла общественную приемную.

Об этом говорится в сообщении Комиссии, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, ответственным за работу общественной приемной назначен директор департамента организационного и кадрового обеспечения Николай Гниденко. Приказом председателя Комиссии был утвержден временный порядок приема граждан и представителей профессиональных объединений участников рынка.

Также отмечается, что повышение качества услуг для граждан и участников рынков финансовых услуг является одним из основных приоритетов в работе Нацкомфинуслуг.

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