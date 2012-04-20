Нацкомфинуслуг открыла общественную приемную
14:27, 20 апреля 2012Финансы
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Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) открыла общественную приемную.
Об этом говорится в сообщении Комиссии, переданном агентству УНИАН.
Согласно сообщению, ответственным за работу общественной приемной назначен директор департамента организационного и кадрового обеспечения Николай Гниденко. Приказом председателя Комиссии был утвержден временный порядок приема граждан и представителей профессиональных объединений участников рынка.
Также отмечается, что повышение качества услуг для граждан и участников рынков финансовых услуг является одним из основных приоритетов в работе Нацкомфинуслуг.
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