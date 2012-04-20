НБУ после 3-месячного перерыва увеличил объемы золота в резервах

Национальный банк Украины (НБУ) в марте т.г., после трехмесячного перерыва, увеличил физические объемы золота в международных резервах на 4% - до 0,939 млн тройских унций.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

При этом номинальная стоимость золота в резервах Нацбанка в марте сократилась с 1,599 млрд долл. до 1,554 млрд долл., также сократился удельный вес золота с 5,15% до 4,99%.

Как сообщал УНИАН, объем международных резервов в марте, по оперативным данным, увеличился на 0,3%, или на 79 млн долл. – до 31,128 млн долл. (в эквиваленте).

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