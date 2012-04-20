На межбанке торги закрылись котировками 8,0280/8,0330 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими 8,0290/8,0340, к 12:00 цены снизились 8,0270/8,0310. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 8,0280/8,0330 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2718/22, к 12:00 цены понизились 0,2717/21. К закрытию цены поднялись 0,2718/22. В России курс доллар-рубль снизились, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4699 (-0,0316).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3135/37, а к 15:00 выросли 1,3192/94. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5485/10,5565, к 12:00 цены ушли вверх 10,5560/10,5650. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5830/10,5935.